Коронавирус в Крыму
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В Крыму ученый призывает установить отдельные контейнеры для использованных масок
Одноразовые защитные маски и перчатки, которые относятся к медицинским отходам класса Б, являются источником эпидемиологического риска при неправильном обращении с ними.
Об этом сообщила зав. кафедрой геоэкологии Таврической академии Крымского федерального университета Татьяна Бобра, передает пресс-служба КФУ.
В период пандемии количество медицинских масок, вынужденно используемых человеком в повседневной жизни, многократно увеличило объем соответствующих отходов, которые выпадают из системы специального сбора, обработки и утилизации, а значит, превращаются в источник эпидемриска.
«Средства защиты дыхательных путей выбрасываются в обычную урну вместе с канцелярскими, пищевыми, пластиковыми и другими отходами. На использованных масках могут скапливаться патогенные микробы и вирусы. Без соответствующего сбора и обработки дезинфицирующими средствами они становятся источниками размножения и распространения инфекций, создавая дополнительные риски для здоровья сотрудников. Я считаю, что в такой ситуации необходимо соблюдать правила обращения с эпидемиологически небезопасными отходами и установить на предприятиях и в учебных учреждениях специально маркированные контейнеры, куда будут выбрасывать только одноразовые средства защиты дыхательных путей», – отметила Татьяна Бобра.
Обращение с отходами такого типа предполагает раздельный сбор по классам, герметичность хранения в маркированных емкостях, ведение системы учета движения отходов и обеззараживание. Эксперт отмечает, что только в таком виде они могут быть вывезены на полигоны твердых коммунальных отходов (ТКО) или утилизированы.
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