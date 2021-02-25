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Происшествия

В Крыму семья отравилась угарным газом

13:00 четверг, 25 февраля 2021

Следователи начали процессуальную проверку по факту отравления в Симферополе угарным газом женщины и двух детей.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Выявлена публикация о том, что в медучреждение Симферополя обратилась местная жительница с двумя детьми, у всех имелись признаки отравления угарным газом. В экстренной помощи они не нуждались и были отпущены врачами домой, – сообщила Постнова. – Незамедлительно организована процессуальная проверка на предмет наличия в действиях неустановленных лиц состава преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ – выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Она отметила, что соответствующая информация выявлена в ходе мониторинга средств массовой информации и социальных сетей. В то же время в СК соответствующая информация не поступала.

«Установлено, что днем 23 февраля в квартире дома по улице Лизы Чайкиной в присутствии главы семьи жена и двое детей в возрасте 7 и 12 лет резко стали терять сознание, были доставлены в медучреждение. У всех обратившихся имелись признаки отравления угарным газом легкой степени. Хозяин квартиры пояснил следователям, что никакие работы с газовым оборудованием в квартире не проводились», – уточнила Постнова.

В рамках проверки, к которой привлекут специалистов газовых и контролирующих служб, следователи установят все обстоятельства произошедшего. Жизни и здоровью женщины и детей ничего не угрожает.

Также проверку сведений СМИ организовала и прокуратура Крыма. «В ходе проверки будут установлены все обстоятельства случившегося, кроме того, будет дана правовая оценка действиям управляющей компании и газоснабжающей организации по соблюдению требований закона при техническом обслуживании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

При наличии оснований будут приняты меры по привлечению виновных лиц к ответственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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