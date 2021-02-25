В Крыму опять завоют сирены

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал распоряжение о задействовании в начале марта 2021 года региональной системы оповещения и информирования населения, соответствующий документ размещен на официальном сайте крымского правительства.

«Задействовать региональную автоматизированную систему централизованного оповещения с элементами комплексной системы экстренного оповещения Республики Крым на современной элементной базе (аппаратура КТСО П-166М) с включением оконечных средств оповещения, замещением сигналов телеканалов (радиоканалов) вещателей и доведением проверочных сигналов и информации до населения Крыма 3 марта», - указано в распоряжении.

Аналогичные проверки систем оповещения населения пройдут и в других регионах.

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