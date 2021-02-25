Происшествия
В Феодосии огромная стая скворцов устроила апокалипсис
В Феодосии огромная стая птиц кружила над городом и бросалась на дорогу под колеса автомобилей.
Видео с необычным поведением пернатых опубликовал крымский блогер Александр Горный, пишет КП-Крым.
«Мне сложно объяснить, что это было. Но тысячи птиц бросались на дорогу под машины в течение десяти минут. Такое ощущение, что они хотели нас о чем-то предупредить», — написал в своем Facebook блогер.
Как сообщили в Союзе охраны птиц России, на кадрах видеозаписи запечатлена мурмурация — скоординированный полет огромной стаи птиц. Выяснилось, что после периода гнездования скворцы сбиваются в стаи и не распадаются до конца зимы.
«Так им легче выживать, обороняться от хищников и находить пропитание. Такое поведение пернатых похоже на попытку спастись от хищника. Возможно, где-то в этот момент был сокол или ястреб», — объяснили эксперты.
Не исключено, что скворцы пытались привлечь как можно больше внимания своих сородичей к месту ночевки, тем более что чуть позже они уселись на огромные тополя у дороги.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать. Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.
Под Севастополем выявлено загрязнение земель. Виновное лицо уже привлечено к ответственности.
«На кону - здоровье наших детей»: жители Ялты протестуют против опреснения морской воды. В Ялте активисты собирают подписи против строительства в городе установки по опреснению морской воды, инициированного властями.
«Кислотные выбросы в Армянске»: суд в Крыму начал рассматривать дело. В Красноперекопском районном суде Крыма начался судебный процесс по делу о выбросе вредных химических веществ завода «Крымский титан», который расположен в Армянске.
На Южном берегу Крыма сносят высотку вместе с жильцами фото
Демонтаж ведет фирма, не желающая представляться.
«Замерзли водопады»: власти Ялты рассказали почему опять кончилась вода
В администрации Ялты объяснили, что к сокращению дополнительных источников водоснабжения региона привела морозная погода, из-за чего потребителям уменьшают время подачи воды.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
23 февраля
В Севастополе COVID-19 подтвержден у 64 человек, трое скончались
За истекшие сутки в Севастополе выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом.