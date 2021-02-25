В Феодосии огромная стая скворцов устроила апокалипсис

В Феодосии огромная стая птиц кружила над городом и бросалась на дорогу под колеса автомобилей.

Видео с необычным поведением пернатых опубликовал крымский блогер Александр Горный, пишет КП-Крым.

«Мне сложно объяснить, что это было. Но тысячи птиц бросались на дорогу под машины в течение десяти минут. Такое ощущение, что они хотели нас о чем-то предупредить», — написал в своем Facebook блогер.

Как сообщили в Союзе охраны птиц России, на кадрах видеозаписи запечатлена мурмурация — скоординированный полет огромной стаи птиц. Выяснилось, что после периода гнездования скворцы сбиваются в стаи и не распадаются до конца зимы.

«Так им легче выживать, обороняться от хищников и находить пропитание. Такое поведение пернатых похоже на попытку спастись от хищника. Возможно, где-то в этот момент был сокол или ястреб», — объяснили эксперты.

Не исключено, что скворцы пытались привлечь как можно больше внимания своих сородичей к месту ночевки, тем более что чуть позже они уселись на огромные тополя у дороги.

В тексте использованы материалы: Форпост

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