В Евпатории заработала ПЦР-лаборатория

В ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» на базе клинико-диагностической лаборатории заработал ПЦР – отдел, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Об этом рассказал главный врач медицинской организации Александр Шевцов.

По его словам, закупленное современное оборудование и расходные материалы позволяют проводить до 150 исследований в день. Срок готовности результата не превышает одних суток. Вместе с тем, в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов» для ПЦР-отдела ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» будет закуплено дополнительное оборудование, что позволит увеличить количество диагностических исследований, проводимых в сутки.

Как сообщил главный врач, для работы в ПЦР-отделе клинико-диагностической лаборатории профильное обучение прошли 2 врача, 3 медицинские сестры и 1 санитарка.Все они имеют соответствующие сертификаты, подтверждающие уровень квалификации.

Специалисты ПЦР – отдела на бесплатной основе проводят лабораторные исследования у пациентов с признаками вирусной инфекции, у медицинских работников, выполняющих служебные обязанности в «красной зоне» и медицинских работников, имевших контакты с инфицированными лицами. Кроме того, проводятся исследования в соответствии с предписаниями Роспотребнадзора.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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