В Черное море вошли сразу пять кораблей НАТО

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Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) вошла в Черное море для проведения учений, в том числе и с ВМС Украины. Об этом сообщает Европейская правда в четверг, 25 февраля.

«Вторая постоянная противоминная группа НАТО входит в Черное море в четверг, 25 февраля, в рамках первого развертывания НАТО в 2021 году. Болгарские и румынские минно-тральные корабли присоединяются к группе после ее захода в Черное море», – говорится в заявлении отдела связей с общественностью SNMCMG2.

Во время пребывания в Черном море группа будет в составе турецкого флагмана Sokullu Mehmet Pasa, фрегата BGS Priboy (Болгария), тральщикив ROS Lupu Dinescu (Румыния), ESPS Tajo (Испания) и TCG Ayvalık (Турция).

Корабли примут участие в румынско-болгарских учениях по противоминной борьбе Посейдон и проведут учения с ВМС Украины.

Кроме обучения, группа НАТО также посетит порты Констанцы в Румынии и Одессы в Украине.

«Развертывание SNMCMG2 в Черном море является важной возможностью, что способствует достижению взаимопонимания, взаимодействия и доверия с нашими союзниками и партнерами», – прокомментировал командующий SNMCMG2 , капитан ВМС Турции Юсуф Карагюлле.

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