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Власть

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом

14:40 четверг, 25 февраля 2021
Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом

фото © www.ukrinform.ru

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, сообщил в понедельник командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два масштабных учения с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут в марте Воздушно-десантные войска (ВДВ). Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область).

«В командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья», - цитируют Наева украинские СМИ.

По его словам, в ходе учений подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

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