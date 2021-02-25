фото © www.ukrinform.ru

Украинские десантники в марте проведут учения вблизи границы с Крымом, сообщил в понедельник командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что два масштабных учения с десантированием личного состава и техники и боевой стрельбой проведут в марте Воздушно-десантные войска (ВДВ). Учения пройдут на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область).

«В командовании объединенных сил ВС Украины для группировки войск, подразделения которой удерживают позиции на южном направлении, ежемесячно, и в марте в частности, запланирован комплекс мероприятий боевой подготовки. Прежде всего, подразделения должны усовершенствовать способность своевременно и адекватно реагировать на военную опасность, как с воздуха, так и с морского побережья», - цитируют Наева украинские СМИ.

По его словам, в ходе учений подразделения противовоздушной обороны проведут подготовительные и практические действия по выявлению и уничтожению с воздуха вражеского десанта на разных высотах и участках местности. В это время резервы войск отработают практические действия по предотвращению высадки с кораблей на сушу подразделений вероятного противника и, в дальнейшем, его уничтожение.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму российские военные провели учения с «Градами», гаубицами и минометами. В Крыму на межвидовом полигоне «Опук» прошли российские военные учения с применением более 50 единиц военной и специальной техники, сообщает пресс-служба Черноморского флота России.

Россия проведет в Крыму масштабные учения воздушно-десантных войск. Минобороны РФ проведет масштабные учения воздушно-десантных войск в Крыму. Мероприятия запланированы на март, сообщили в министерстве.

Украина планируют вернуть Крым и Донбасс уже в начале лета. В Украине заговорили о возвращении Крыма и Донбасса уже в начале лета текущего года.

Россия завершила испытания системы предупреждения о ракетном нападении. Испытания системы предупреждения о ракетном нападении завершились в РФ в конце 2020 года. Об этом сообщил генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев.