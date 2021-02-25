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Происшествия

Тридцать пожарных тушили многоэтажку в Симферополе

В Симферополе пожарные вывели из задымленных квартир четверых жильцов многоквартирного дома, в том числе одного ребенка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Уточняется, что сообщение о происшествии поступило в половине второго дня в среду 24 февраля: горела электрощитовая на 11 этаже 14 этажного дома по улице Киевской.

«Пожар сопровождался сильным задымлением в подъезде с 9 по 14 этаж», - уточнили в ведомстве. 

В 14 часов пожар был ликвидирован, площадь возгорания составила 1,5 кв.м. По данным МЧС, в тушении принимали участие 31 человек личного состава и 7 единицы техники.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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