фото © strana.ua

За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Из общего количества заболевших 60 выявлены при обращении за медицинской помощью, 7 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 936 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 372 человека, выздоровевших за весь период – 31 448 человек.

Во избежание ухудшения эпидемиологической обстановки прошу всех в обязательном порядке соблюдать масочный режим при посещении общественных мест и мест жизнеобеспечения, в том числе магазинов, аптек, общественного транспорта, такси. Максимально ограничьте контакты, не посещайте общественные места без острой необходимости, соблюдайте социальную дистанцию не менее двух метров.

При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Евпатории заработала ПЦР-лаборатория. В ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» на базе клинико-диагностической лаборатории заработал ПЦР – отдел, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19. Около трех десятков обращений из-за сбоев в графике вакцинации от коронавируса поступило от жителей Крыма за неделю.

В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом. Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».

Врачам в Крыму теперь уволиться без разрешения министра нельзя. Министр здравоохранения заявил, что впредь «каждое увольнение врача и среднего медперсонала главные врачи будут согласовывать лично со мной».