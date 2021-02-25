Судно с токсичным грузом отправят из Керченского пролива в Турцию

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Судно «Апрель» с токсичным грузом на борту будет отбуксировано из Керченского пролива в Турцию.

Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.

19 февраля в Керченском проливе судно, принадлежащее турецкой компании, но идущее под флагом Панамы, подало сигнал бедствия. Капитан сообщил, что 6 из 8 членов экипажа получили отравление. К тому моменту, как к судну подошел спасательный буксир, один из пострадавших скончался. Пятерых матросов эвакуировали на берег и передали медикам. В ГБУ «Темрюкская центральная районная больница» всем был поставлен диагнозом «Отравление, вызванное попаданием токсического вещества».

Выяснилось, что на борту судна находится ферросилиций, который намок и спровоцировал выброс в воздух ядовитых газов.

Росморречфлот связался с владельцем судна и подписал соглашение о буксировке корабля в Турцию. Сегодня подводную часть сухогруза осмотрят водолазы и оценят его готовность к буксировке. Увести судно из пролива планируется в ближайшие 2 дня.

Уточняется, что корабль стоит на якорях в районе порта Кавказ в 3 километрах от краснодарского берега. Это нервирует крымчан, так как получается, что судно с опасным грузом в данный момент находится ближе к полуострову, чем к материку.

Однако в МЧС заявляют, что угрозы утечки потенциально опасных веществ и заражения акватории, а также опасности для ближайших населенных пунктов нет. Тем не менее, судно не собираются швартовать ни к одному российскому берегу.

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