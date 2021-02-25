Суд рассмотрит дело крымской нарко-ОПГ из шести человек

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, намеревающейся сбывать марихуану.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

По версии следствия, двое жителей Белогорского района 1991 года рождения создали и возглавили организованную группу, к участию в которой присоединились еще 4 человека.В двух частных домах, расположенных в одном из сел Белогорского района, обвиняемые выращивали кусты конопли с целью дальнейшей продажи.

«В октябре прошлого года деятельность организованной группы была пресечена, практически 18 кг наркотиков были изъяты из незаконного оборота. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд», — сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин получил условный срок за хранение наркотиков. Житель Щелкино получил четыре года лишения свободы условно и 35 тысяч рублей штрафа за хранение наркотиков в крупном размере.

В Крыму пресекли преступную схему по сбыту крупной партии наркотиков. На территории республики разоблачили преступную схему по сбыту синтетических наркотиков в крупном размере.

У семейной пары из Севастополя нашли 3 кг наркотиков. Полицейские задержали семейную пару из Севастополя, которые привезли партию наркотиков в Кировский район Крыма.

В пригороде Симферополя задержали двух «закладчиков» наркотиков. В Симферопольском районе полицейские задержали двух молодых местных жителей, которые делали «закладки» наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.