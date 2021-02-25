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Происшествия

Суд рассмотрит дело крымской нарко-ОПГ из шести человек

09:11 четверг, 25 февраля 2021

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, намеревающейся сбывать марихуану.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.

По версии следствия, двое жителей Белогорского района 1991 года рождения создали и возглавили организованную группу, к участию в которой присоединились еще 4 человека.В двух частных домах, расположенных в одном из сел Белогорского района, обвиняемые выращивали кусты конопли с целью дальнейшей продажи.

«В октябре прошлого года деятельность организованной группы была пресечена, практически 18 кг наркотиков были изъяты из незаконного оборота. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Белогорский районный суд», — сообщили в пресс-службе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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