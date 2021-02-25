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Собаки и молодежь: крымчане сообщают о глумлении над мемориальным комплексом

06:42 четверг, 25 февраля 2021
Собаки и молодежь: крымчане сообщают о глумлении над мемориальным комплексом

фото © Форпост

Один из самых почитаемых памятников истории в Евпатории стал предметом жалоб, а также ожесточенных споров в крымском сегменте соцсетей.

Конечно, не сам Мемориальный комплекс «Красная горка» вызвал возмущение граждан, а то, что на нем происходит.

По информации подписчиков группы ВКонтакте «Черный список|Евпатория», мемориальный ансамбль, сооруженный на месте братского захоронения жертв Второй мировой войны, стал местом выгула собак со всеми вытекающими последствиями.

«Евпаторийцы, куда жаловаться и как привлечь внимание к Красной горке? Весь мемориал превратился в место выгула собак. Весь газон в собачьих экскрементах», — негодует жительница Евпатории.

Автор сообщения задается вопросом, как отвадить людей от мемориала. По ее словам, гуляя с ребенком на комплексе, они не могут уберечься от «мин».

Пост вызвал оживленную дискуссию и множество комментариев с выражением негодования. Некоторые участники обсуждения предложили применить жесткие санкции в отношении хозяев четвероногих. Другие же напомнили, что не только выгул животных на памятном месте является кощунственным — игры с мячом также недопустимы.

«А в мяч играть на месте братского захоронения автор считает нормой?», — написала одна из подписчиц.

Мемориальный комплекс расположен в одном из самых густонаселенных и быстрорастущих районов Евпатории. Что, возможно, и объясняет такую популярность памятника для отдыха и прогулок с собаками.

«Там действительно всегда много собачников. Большинство не убирает за своими питомцами. Да и подростков, играющих с мячом и топчущих газоны, достаточно», — подтвердил местный житель.

Вместе с тем запретить людям выгуливать питомцев на территории скорбной достопримечательности не представляется возможным, сообщила председатель горсовета Евпатории Олеся Харитоненко.

«Ну, а как запретить? На аллеях стоят таблички «выгуливать собак запрещено», дворники систематически там убирают», — сказала депутат.

По ее словам, граждане часто жалуются на неподобающее поведение на мемориале, мол, «кто-то на велосипедах катается, кто-то в футбол играет». Хотя рядом с памятником культурного наследия достаточно мест для игр — во дворах близлежащих домов оборудованы детские и спортивные площадки.

В тексте использованы материалы: Форпост

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