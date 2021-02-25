Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● Минздрав Крыма сократил места для коронавирусных больных еще на 500 коек ● Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19 ● В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом ● Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки
Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончались шесть человек.
Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.
С начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 913 человек.
За истекшие сутки в республике зафиксировано 67 новых случаев коронавируса. Всего в регионе выявлено 35 534 случая.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
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