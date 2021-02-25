Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.6
воздух +4
море +9

Коронавирус в Крыму

Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

10:27 четверг, 25 февраля 2021

За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончались шесть человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 913 человек.

За истекшие сутки в республике зафиксировано 67 новых случаев коронавируса. Всего в регионе выявлено 35 534 случая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Больницу в Севастополе ждут несколько капитальных ремонтов. Самое крупное медицинское учреждение Севастополя – городскую больницу №1 им. Пирогова - ждет несколько капитальных ремонтов за счет Москвы.

В Евпатории заработала ПЦР-лаборатория. В ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница» на базе клинико-диагностической лаборатории заработал ПЦР – отдел, где проводятся исследования на новую коронавирусную инфекцию.

Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19. Около трех десятков обращений из-за сбоев в графике вакцинации от коронавируса поступило от жителей Крыма за неделю.

В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом. Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».

Коронавирус в Крыму
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму

За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Водный кризис
Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику

Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику

Ялта снова перешла на ограничение подачи воды населению.

Водный кризис
Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду

Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду

Снегопады и дожди заполнят водохранилища.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации