Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

За истекшие сутки в Крыму от коронавируса скончались шесть человек.

Об этом сообщается на сайте министерства здравоохранения республики.

С начала пандемии в регионе умерли от коронавируса 913 человек.

За истекшие сутки в республике зафиксировано 67 новых случаев коронавируса. Всего в регионе выявлено 35 534 случая.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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