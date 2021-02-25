Прогноз погоды в Крыму на четверг 25 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 25 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (местами гололедицца), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 5, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер восточный 12 км/час, возможны порывы до 27 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 62 до 83 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 75 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 68 до 87 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 4, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 75 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до 2, ночью около -4 градусов. Ветер восточный 30 км/час, возможны порывы до 43 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 65 процентов, атмосферное давление 777 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 6, ночью около -2 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 54 до 78 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -4 до 4, ночью около -4 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 81 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -3 до 2, ночью около -3 градусов. Ветер юго-западный 11 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 61 до 85 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -2 до 3, ночью около -2 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 68 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от -1 до 4, ночью около -1 градусов. Ветер западный 4 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 77 процентов, атмосферное давление 775 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 10, в Евпатории - 8, на мысе Казантип в Азовском море - 4, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 7, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 6.7, в Египте - 22.6, на Кипре - 18.2, в Одессе - 3.5, в Сочи - 10.4, в Турции - 17.4, в Хорватии - 14.1 градусов выше нуля.

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