Полицейские Ялты задержали 11 уклонистов от лечения наркомании

Ялтинские полицейские выявили 11 человек, уклоняющихся от прохождения реабилитационных мероприятий по избавлению от наркозависимости.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

«Отделом по контролю за оборотом наркотиков в Ялте были выявлены 11 граждан, на каждого из которых ране судом была возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании. От этой обязанности они уклонились», — рассказали в пресс-службе.

В отношении граждан возбуждено административное делопроизводство, им грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 13 суток.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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