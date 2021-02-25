Власть
Полицейские Ялты задержали 11 уклонистов от лечения наркомании
Ялтинские полицейские выявили 11 человек, уклоняющихся от прохождения реабилитационных мероприятий по избавлению от наркозависимости.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Отделом по контролю за оборотом наркотиков в Ялте были выявлены 11 граждан, на каждого из которых ране судом была возложена обязанность пройти диагностику и лечение от наркомании. От этой обязанности они уклонились», — рассказали в пресс-службе.
В отношении граждан возбуждено административное делопроизводство, им грозит штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 13 суток.
Ранее сотрудники полиции изъяли партию наркотиков у жителя Сакского района республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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