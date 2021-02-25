На Южном берегу Крыма сносят высотку вместе с жильцами

фото © Оксана Белоплотова|Facebook

Демонтаж ведет фирма, не желающая представляться.

В поселке Парковом (Большая Ялта) неизвестные начали подготовку к демонтажу 15-этажного жилого дома, в котором находятся люди и их вещи.

Как сообщалось, в конце 2019 года администрация Ялты подала в суд иск об освобождении земельного участка по адресу: Парковое шоссе, дом 21. Мэрия требовала от собственников квартир за свой счет снести «самовольную постройку» — 15-этажные апартаменты выросли из фундамента бывшего советского санатория «Криворожсталь».

На прошлой неделе, 17 февраля, Ялтинский городской суд вынес еще одно постановление о сносе, после чего под домом появились рабочие и техника для демонтажа. Сейчас работы идут полным ходом.

Оксана Белоплотова помогает своим друзьям, которые находятся сейчас в Москве, оперативно вывезти вещи из двухуровневой квартиры в многострадальном доме.

По словам собеседницы, ее друзья купили жилье на ЮБК в 2015 году. Документы сделки на недвижимость не вызывали никаких подозрений. Сейчас им больно приезжать и смотреть на уничтожение дома.

В эти минуты большинство жильцов, рассказала она, пытаются успеть вывезти свое имущество: ищут машины и боксы для хранения. Дом отключен от электричества и водоснабжения, а также остановлен лифт, хотя совсем недавно делали его профилактику. Так что с верхних этажей вещи сносят вручную.

По ее словам, на рабочих, снимающих облицовку и утепление фасада, нет никаких опознавательных знаков. ForPost попытался выяснить у прораба, от имени какой организации действует бригада, но представитель компании отказался от комментариев и даже не представился.

Такой срочный демонтаж вместе с людьми вызывает много вопросов, тем более что на 10 марта назначено заседание Верховного суда Крыма, где будет рассмотрена кассационная жалоба жильцов на решение о сносе.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Форпост

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