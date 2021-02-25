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Власть

Микрорайоны Симферополя останутся без света из-за ремонта

В четверг часть Симферополя временно останется без электроснабжения из-за ремонта на подстанциях.

Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Электричества не будет с 8:00 до 17:00 по следующим адресам:ул. Мелитопольская 4-112; 1-99;пер. Мелитопольский 2-4; 1-3;ул. Джанкойская 2/8-82а,4; 1/10-79/31,3;ул. Линейная 4-6;мкр. Каменка: ул. Земляничная; ул. Крайняя; ул. Малиновая; ул. Клубничная; ул. Калиновая; ул. Симферопольская; ул. Рябиновая; ул. Ломброзо; ул. СветлаяСОТ Садоводсело Ана-Юрт, поселок Айкаван: ул. Кача, ул. Достлык, ул. Гулистанская, ул. Рейгана, ул. Омерова, ул. Бекаевых,ул. Демерджи, ул. Казаряна,ул. Каффаеци, ул. Еише Чаренца, ул. Исаакяна,ул. Тиграна Великого, ул. Мовсеса Хоренаци, ул. Додохяна, ул. Мерсопа Маштоца,ул. Саят-Новы, ул. Мардесяна, ул. Севака;ул. Андраника, ул. Арарат,ул. Баграмянца, ул. Ани, ул. Хачатуряна, ул. Аматуни, ул. Айвазовского,ул. Магдесяна, ул. Усталар, ул. Олимпийская (Кара Мурзы), ул. Суренянц,ул. Сундукяна, пер. Лусаворутян, ул. Шираза, ул. Ерджанкутян, ул. Урахутян.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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