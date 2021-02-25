Крыму грозит стремительное потепление

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В ближайшие двое суток на территории Европейской части ожидается потепление на 23-30 градусов.

Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«За 36-48 часов температура изменится на 23-30 градусов, к обеду четверга она приблизится к нулевой отметке и поползет выше», - сказал он.

Потепление будет сопровождаться низкой облачностью, мокрыми осадками и гололедицей. По словам Вильфанда, это достаточно редкое явление. При этом он отметил, что в московском регионе повышение температуры зачастую сопровождается «мрачной, хмурой погодой и низкими облаками».

«Однако не стоит считать это началом весны», – добавил метеоролог. В ночь на понедельник столбики термометров вновь устремятся вниз, а гололедица усилится.

Тепло придет и в Черноморский регион: в Крыму и Краснодарском крае температура воздуха поднимется до +12 градусов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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