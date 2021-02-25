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Власть

Крымскую филармонию отреставрируют за 74 миллиона рублей

15:37 четверг, 25 февраля 2021

Здание Крымской государственной филармонии в Симферополе отреставрируют за 74 миллиона рублей. Подрядчиком определено ООО «РемМастер».

Распоряжением главы Республики Крым «РемМастер» определено единственным исполнителем по госконтракту на реставрацию объекта культурного наследия «Здание Симферопольской городской Думы и управы» (Филармония) по адресу: Симферополь, ул. Пушкина, 3». Работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.

Сейчас историческое здание в центре Симферополя огорожено сигнальной лентой, с него сыплется штукатурка. Концерты отменены еще в марте прошлого года. Потребности на ремонт филармонии Минкультуры Крыма определило в 82 миллиона рублей.

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Крымскую государственную филармонию отреставрируют за 82 млн рублей. В 2021 году в Крыму начнут реставрировать здание государственной филармонии, которая расположена в центре Симферополя, сообщает пресс-служба Министерства культуры РК.

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