Крымчанке облагородят клумбу за сломанную руку

Чиновников не удивило требование компенсации.

Необычная просьба о компенсации физического ущерба поступила в администрацию города Алушты. Местная жительница сломала руку, упав в открытую ливневку, и за это попросила установить оградку вокруг клумбы под ее подъездом.

Как рассказала глава городской администрации Галина Огнева, пожилая женщина шла по улице Первомайской и споткнулась о незакрепленную решетку ливневой канализации. Придя на прием, алуштинка попросила не помощь в реабилитации, а оградить придомовую территорию, где она каждый год обустраивает клумбу.

«Мы сказали, что заборчик поставим, а она уже будет сажать свои цветы», — пояснила Галина Огнева.

В тексте использованы материалы: Форпост

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