Власть
Казус в Симферополе: сошел снег, а за ним и асфальт
В крымской столице обнажились результаты ремонта улицы Кечкеметской.
В столице республики на улице Кечкеметской асфальт лежал до первого снега, а когда он растаял, обнажились старые ямы. Об в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebookнаписала общественница Ксения Якубец.
По словам общественницы, крымский губернатор Сергей Аксенов взял у президента РФ Владимира Путина деньги на ремонт дорог под личную ответственность. Ему даже разрешили лично выбирать подрядчиков. Теперь же получается очень неудобная ситуация.
Ксения Якубец написала, что в конце прошлого года симферопольская администрация отчиталась об успешно выполненных работах на Кечкеметской. Однако результат на лицо.
В тексте использованы материалы: Примечания
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопол закупит почти 18,5 тысячи метел. Симферопольское муниципальное бюджетное учреждение «Город» объявило тендер на закупку березовых и синтетических метел.
После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация. Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.
Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию очистных сооружений в поселке под Ялтой. Проект реконструкции канализационных очистных сооружений в поселке Санаторное под Ялтой получил положительное заключение после повторного рассмотрения.
Снести до весны: в Коктебеле решили поубирать НТО. В Коктебеле на участках возле набережной демонтируют 25 незаконных коммерческих объектов.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
За 24 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 67 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Всего несколько часов в день: в Ялте снова ввели подачу воды по графику
Ялта снова перешла на ограничение подачи воды населению.
МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения
Компания «МТС» изменила условия тарифов, которыми пользуются жители Республики Крым и Севастополя с 2014 года.
вчера
Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду
Снегопады и дожди заполнят водохранилища.