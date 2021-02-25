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Власть

Казус в Симферополе: сошел снег, а за ним и асфальт

В крымской столице обнажились результаты ремонта улицы Кечкеметской.

В столице республики на улице Кечкеметской асфальт лежал до первого снега, а когда он растаял, обнажились старые ямы. Об в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebookнаписала общественница Ксения Якубец.

По словам общественницы, крымский губернатор Сергей Аксенов взял у президента РФ Владимира Путина деньги на ремонт дорог под личную ответственность. Ему даже разрешили лично выбирать подрядчиков. Теперь же получается очень неудобная ситуация.

Ксения Якубец написала, что в конце прошлого года симферопольская администрация отчиталась об успешно выполненных работах на Кечкеметской. Однако результат на лицо.

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