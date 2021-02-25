Общество
Какой сегодня праздник 25 февраля
фото © pixabay.com
Сегодня, 25 февраля 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 15 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День открытия спирта
Ежегодно 25 февраля отмечается День открытия спирта, кстати это еще и негласный профессиональный праздник медиков и химиков.
Спирт считают важным и необходимым продуктом, так как на сегодняшний день он применяется во многих сферах деятельности – медицине, пищевой, химической промышленности, косметологии и в качестве топлива.
Первыми чистый спирт из вина выделили арабские химики в VI веке, информация об этом содержится в записях персидского алхимика Ар-Рази. Европейцы добились успеха в этом деле только в XI-XII веках, научившись выделять спирт при брожении.
День рождения револьвера
Фото pixabay.com
Именно в этот день в 1836 году был получен патент на данное оружие.
Изобретателем револьвера считается Сэмюэл Кольт, но достоверность этих данных вызывает сомнения. Некоторые историки утверждают, что истинный его создатель – помощник Кольта Джон Пирсон.
Первое оружие такого типа было сконструировано еще в начале XVI века. Патент на кремниевый револьвер получил (вернее сказать, бессовестно украл у истинного изобретателя Артемаса Уиллера) Коллиер. Он дополнил придуманный оружейником механизм и присвоил авторство себе. Сам Уиллер жил в Северной Америке и запатентовал сконструированное изделие на родине. В мире ценились британские патенты, поэтому он отправил в Англию друга и коллегу Коллиера для оформления такового. Коллиер воспользовался случаем и, зарегистрировав бумагу на свое имя, открыл фабрику по производству нового оружия.
Марди Гра (Жирный вторник)
Марди Гра (Mardi Gras) - в дословном переводе с французского это звучное словосочетание означает «жирный вторник» или даже «скоромный вторник» (англ. Shrove Tuesday). Праздник отмечается во многих странах мира во вторник, перед Пепельной средой и началом католического Великого поста, предшествующего Пасхе.
Также сегодня, 25 февраля, отмечают такие праздники:
- День памяти Иверской иконы Божией Матери
- День памяти святителя Алексия, митрополита Московского
- День Государственного флага Республики Башкортостан
- День советской оккупации в Грузии
- День инженерно-авиационной службы авиации ВС Украины
- Алексей Рыбный
- День составления географических карт несуществующих земель
- День арахиса в шоколаде (Chocolate-Covered Peanuts Day) в США
- Национальный день Кувейта
- День революции в Суринаме
- День супа «Клэм-чаудер» (National Clam Chowder Day) в США
- День вооруженных сил Доминиканы
- День памяти жертв коммунистического режима в Венгрии
- День революции ЭДСА на Филиппинах
Сегодня именины празднуют: Антон, Урван, Евгений, Мелетий, Мария, Констанция, Алексей, Вассиан, Марин, Плутин, Сатурнил.
Что происходило 25 февраля в прошлые годы
1573 - Иван Федорович основал типографию во Львове.
1799 - в России создана Медико-хирургическая академия.
1836 - американец Сэмюэл Кольт получил первый патент на шестизарядный револьвер 45 калибра.
1873 - в Киеве создан Юго-Западный отдел Русского географического общества.
1918 - Малая Рада приняла законы о введении в Украинской Народной Республике нового (григорианского) календаря и среднеевропейского времени.
1928 - лаборатория Чарльза Дженкинса в Вашингтоне получила первую телевизионную лицензию.
1933 - по обвинению в контрреволюционной деятельности арестовали русского философа-богослова Павла Флоренского
1940 - состоялась первая телетрансляция хоккейного матча между «Нью-Йорк Рейнджерз» и «Монреаль Канадиенз».
1956 - курица снесла самое большое в мире яйцо454 г (США).
1957 - основано Государственное издательство детской литературы УССР (теперь «Веселка»).
1969 - «Битлз» начали запись своего последнего альбома «Abbey Road».
1999 - в Аргентине Виргиния Риверо родила девочку в момент ДТП. Ее дочь стала самой молодой из людей, попавших в аварию.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 25 февраля. Какие праздники будут завтра?
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