Губернатор Севастополя поручил разобраться с баром «Трофей»

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Скандальная слава заведения вышла на общегородской уровень.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев поручил разобраться с баром «Трофей», контингент которого уже больше года не дает жизни жильцам многоквартирного дома, на первом этаже которого разместилось заведение.

Соответствующее поручение было дано на аппаратном совещании правительства.

«Бар «Трофей»-то – разобрались, что с ним происходит? Коллег из полиции тоже подключайте, нужно соответствующую работу провести, разобраться в целом, что там происходит – какой статус заведения, особенно с учетом ограничений на работу в жилом доме», – дал поручение Михаил Развожаев.

Он посоветовал проверить площадь торгового зала и прочие условия, в соответствии с которыми должна осуществляться деятельность данного заведения.

Как неоднократно сообщалось, расположенное на первом этаже дома № 44 на проспекте Победы заведение «Трофей» стало крайне популярным в социальных сетях города-героя.

Жители многострадального дома установили видеокамеры, благодаря которым желающие смогут ознакомиться с наиболее яркими моментами ночной жизни заведения, в число которых входят драки, пьяные разборки, метание бутылок и других предметов, обустройство общественных туалетов где придется – и все прочие виды маргинальных развлечений.

Жизнь в кабаке и рядом с ним, что называется, кипит: например, в ночь на 11 февраля у бара «Трофей» состоялось три драки, в том числе с использованием спецсредств, вызов полиции и визит скорой помощи.

«Ну и в целом отработайте по подобным заведениям, чтобы все выполняли требования, которые у нас присутствуют», – добавил Михаил Развожаев.

Как сообщили жильцы дома, выход проблемы живописного кабака на общегородской уровень дает определенные надежды на урегулирование ситуации. Обращения на другие «этажи» властной вертикали результатов не давали, хотя обращения инициировались десятки раз. Их адресатами были: полиция — неоднократно, прокуратура — дважды, Роспотребнадзор, управление потребительского рынка. Делегации жильцов отправлялись в администрацию Нахимовского МО, департамент территориального развития, а также в другие ведомства.

В тексте использованы материалы: Форпост

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