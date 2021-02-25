Флот на продажу: суда крымских портов пускают с молотка

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Власти Крыма намерены продать два десятка судов, закрепленных за ГУП «Крымские морские порты».

Это предприятие управляет торговыми и морскими портами полуострова, включительно с их имуществом, «национализированным» в 2014 году.

Продажу судов крымских портов инициировал глава Крыма Сергей Аксенов, который внес соответствующее ходатайство в крымский парламент. Депутаты на своем заседании 19 февраля эту инициативу утвердили.

Согласно решению крымского парламента, обнародованному на сайте ведомства, депутаты согласовали отчуждение путем продажи на открытом аукционе 21 судна, закрепленного на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием «Крымские морские порты».

Это предприятие было создано в 2014 году властями Крыма. На его баланс передали все имущество крымских портов, которое было «национализировано» в 2014 году.

Всего под распродажу попадают семь судовых барж, плавпричал, пять пассажирских судов, лоцманское, пожарное и нефтеналивное суда и многие другие. В документах это поясняется тем, что использование указанных судов по назначению, а также сдача их в аренду для получения прибыли «не представляются возможным».

«При наличии нулевого дохода от эксплуатации указанного имущества предприятие несет существенные расходы, направленные на его содержание, что является экономически невыгодным. Министерством транспорта Крыма принято решение о целесообразности отчуждения этого имущества», – говорится в пояснительной записке к постановлению крымского парламента.

Чиновники утверждают, что продажа многочисленных морских судов «не лишит предприятие возможности осуществлять свою деятельность».

«Это позволит обеспечить рациональное использование имущества, снизить затраты на содержание указанных объектов и их охрану. Вырученные от реализации имущества средства предприятие планирует направить на развитие, в частности, на приобретение основных средств, что благотворно повлияет на осуществление предприятием уставной деятельности», – отмечено в постановлении.

В ГУП «Морские порты Крыма» грядущую распродажу вверенного ему имущества не комментируют.

Судам, которые планируют продать, судя по техническим характеристикам, по 30-40 лет. Например, баржи из списка на продажу были построены с 1978 по 1988 годы прошлого века. Пассажирские суда – еще более ранней постройки.

Самым старшим среди тех, которые выставят на продажу, является «Кара-Даг». Ему почти 60 лет. Согласно документам крымского правительства, он был построен в 1963 в Батуми (Грузия). В 70-х годах прошлого века появились пассажирские суда «Нептун» (1970 год постройки в тогда еще советском Ростове-на-Дону) и «Иван Поддубный» (1972 год, Таганрог), тоже внесенные в список на продажу.

Самое «молодое» в представленном списке – лоцманское судно «Проворный», построенное в 2006 году в Феодосии.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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