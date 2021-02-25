Экс-чиновника ялтинской администрации посадили в тюрьму на восемь лет

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Ялтинский городской суд признал бывшего заместителя начальника одного из отделов местной администрации виновным в покушении на получение взятки в крупном размере.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, за посредничество в получении взятки осуждены два местных жителя.

«Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бывшему чиновнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в прокуратуре. – Посредникам во взяточничестве назначены наказания в виде 4 лет лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на 3 года каждому».

Также бывший чиновник лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.

В прокуратуре отметили, что чиновник со своим коллегой провел проверку торговых павильонов в поселке Форос, где выявил нарушения правил благоустройства территории. О нарушениях обвиняемый сообщил своему знакомому, который согласился стать посредником в передаче взятки и привлек к преступлению еще одного человека. Они получили от предпринимателя 220 тыс рублей. Из них 170 тыс было необходимо передать чиновнику за непривлечение предпринимателя к административной ответственности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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