Власть
Экс-чиновника ялтинской администрации посадили в тюрьму на восемь лет
фото © Новости Крыма
Ялтинский городской суд признал бывшего заместителя начальника одного из отделов местной администрации виновным в покушении на получение взятки в крупном размере.
Как сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма, за посредничество в получении взятки осуждены два местных жителя.
«Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых преступлений, бывшему чиновнику назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима, – сообщили в прокуратуре. – Посредникам во взяточничестве назначены наказания в виде 4 лет лишения свободы, которые назначены условно с испытательным сроком на 3 года каждому».
Также бывший чиновник лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в органах государственной власти и местного самоуправления, сроком на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.
В прокуратуре отметили, что чиновник со своим коллегой провел проверку торговых павильонов в поселке Форос, где выявил нарушения правил благоустройства территории. О нарушениях обвиняемый сообщил своему знакомому, который согласился стать посредником в передаче взятки и привлек к преступлению еще одного человека. Они получили от предпринимателя 220 тыс рублей. Из них 170 тыс было необходимо передать чиновнику за непривлечение предпринимателя к административной ответственности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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