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Власть

Больницу в Севастополе ждут несколько капитальных ремонтов

Самое крупное медицинское учреждение Севастополя – городскую больницу №1 им. Пирогова - ждет несколько капитальных ремонтов за счет Москвы.

В ближайшее время специалисты приступят к разработке проектной документации капитального ремонта помещений травматологии.  Эти работы станут вторым этапом, а прежде займутся кровлей, которая, как отметили на аппаратном совещании в правительстве Севастополя, находится «в очень плохом состоянии». Оба объекта капремонта уже включены в соглашение, согласно которому финансировать работы будет Москва.   

«Мы его включили уже. Мы сейчас приступаем к кровле, стоимость работ до 10 млн, проектное решение не требуется. Сделаем кровлю и параллельно запустим проектирование внутреннего помещения», – сообщил директор департамента капитального строительства Севастополя Илларион Гапицонов.

На сегодня в горбольнице №1 Севастополя работает 100 коек для ковидных больных с осложнениями. В связи с нехваткой мест в медучреждениях с начала декабря прошлого года их разместили в отделении травматологии, которое, в свою очередь, было переведено в другой, семиэтажный, «хирургический» корпус больницы. От позже установленных тридцати дополнительных коек, по словам директора департамента здравоохранения Севастополя Виталия Денисова, теперь, в условиях тенденции к снижению заболеваемости, уже отказались – «чтобы было попросторнее».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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