Водный кризис
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Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду
фото © Новости Крыма
Снегопады и дожди заполнят водохранилища.
Такой прогноз дал ректор «Русской астрологической школы» Михаил Бородачев.
«В конце февраля началось движение Солнца по знаку Рыбы, и это благоприятно для Крыма. Снегопады и дожди сейчас наполнят водные ресурсы полуострова. Это будет продолжаться в течение всего марта. Если для прогулки дождь или снег не очень удачны, то для перспективы развития – это прекрасно», - рассказал он.
Кроме того, март даст возможность максимально эффективно использовать финансовые и культурные ресурсы. Для Крыма это будет интересно, подчеркнул собеседник.
«Напряжение в Крыму будет связано с нехваткой денег. Это обусловлено конфликтной ситуацией с Юпитером в Водолее. Нужно рассчитывать на собственный бюджет в семье и на уровне республики. Вряд ли стоит ожидать крупной помощи со стороны государства или международных организаций», - отметил Бородачев.
Астролог посоветовал привлечь внимание общественности красотой Крыма и его ресурсами. Он привел в пример виноделие и туризм. Это, по его словам, поможет сдвинуть дела республики в лучшую сторону.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Астролог думает, что март принесет в водохранилища Крыма воду
Снегопады и дожди заполнят водохранилища.