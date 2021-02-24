Зеленский пообещал пока не строить дамбу на Северо-Крымском канале

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале.

Журналисты попросили президента прокомментировать информацию в СМИ по поводу Северо-Крымского канала, в котором Украина якобы собирается построить уже вторую дамбу в рамках президентского проекта «Большое строительство». На это Зеленский заявил, что пока таких планов нет.

«Пока что не собирались. Но читать об этом надо. Иногда подбрасывают неплохие идеи», — объяснил он.

Ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич утверждал, что власти Украины хотят достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды в Крым. В Крыму ответили на план Украины закрыть подачу воды на полуостров дамбой и назвали такие планы смешными.

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