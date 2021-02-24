Власть
Зеленский пообещал пока не строить дамбу на Северо-Крымском канале
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти пока не планируют строить дамбу на Северо-Крымском канале.
Журналисты попросили президента прокомментировать информацию в СМИ по поводу Северо-Крымского канала, в котором Украина якобы собирается построить уже вторую дамбу в рамках президентского проекта «Большое строительство». На это Зеленский заявил, что пока таких планов нет.
«Пока что не собирались. Но читать об этом надо. Иногда подбрасывают неплохие идеи», — объяснил он.
Ранее представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич утверждал, что власти Украины хотят достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая исключит возможность подачи воды в Крым. В Крыму ответили на план Украины закрыть подачу воды на полуостров дамбой и назвали такие планы смешными.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчане не увидели в парке Алупки потраченных на него миллионов. Результат ремонта не дотянул даже до половины той суммы, которую выделили на работы.
Блогер: Крым живет в «кремлевской матрице» и катится в пропасть. По мнению Александра Горного, «в России мало кто понимает, что происходит, и куда мы все движемся».
В Крыму на 1000 мужчин приходится 1170 женщин. В Республике Крым проживает более 880 тысяч мужчин, что составляет 46% населения. Численность мужчин на 14,5% меньше, чем численность женщин. На 1000 мужчин приходится 1170 женщин.
Реконструировать Исторический бульвар в Севастополе придется заново. В ноябре прошлого года был заключен новый контракт на «доделку» застывшего в разрушительном ремонте Исторического бульвара в Севастополе, однако новый подрядчик — ООО «Равелин» — на объект до сих пор не вышел.
В Крым снова идут морозы и снегопады
На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.
Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки
В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски
Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
22 часа назад
Крыму пообещали повторение аномальных морозов
21 час назад
Азовское море замерзло в районе Крыма
20 февраля
После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация
Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.