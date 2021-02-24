Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать

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Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.

В Форосском парке, который является особо охраняемой природной территорией (ООПТ), началась массовая застройка. Об этом в соцсетях сообщают местные жители, которые публикуют соответствующие фотографии и видеозаписи.

Тяжелая строительная техника активно ведет земляные и бетонные работы в заповедной зоне с краснокнижными растениями.

«Закатывают в бетон, просто уничтожают уникальное место!Администрация Ялты,как вам вообще не стыдно молча за всем этим наблюдать? Вы что, не ялтинские, дети ваши не здесь живут? Вам перед ними хотя бы не стыдно?! Ялтинцы, давайте срочно что-то делать, ведь они нам ничего не оставят!», - написала в группе «Доска позора чиновников Крыма» в Facebook Екатерина Петухова.

Также девушка обратилась за помощью к Минэкологии РФ в надежде остановить застройку ООПТ.

Кроме того, крымчане создали петицию с требованием остановить строительство в Форосском парке и обеспечить людям свободный доступ на его территорию. Петиция адресована президент РФ, глава Крыма, Министерству природы и экологии и прокуратуре Крыма. Ее уже подписали 5, 5 тысячи человек.

Ранее стало известно, что Минприроды РК изменило положение о парке «Форосский», сделав жесткий лимит по количеству посетителей.

В конце прошлого года, жители ялтинского поселка Фороса записали видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором попросили о помощи в оформлении в собственность их земельных участков, а также сообщили об уничтожении Форосского парка.

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