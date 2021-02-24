Власть
Врачам в Крыму теперь уволиться без разрешения министра нельзя
Министр здравоохранения заявил, что впредь «каждое увольнение врача и среднего медперсонала главные врачи будут согласовывать лично со мной».
Александр Остапенко даже издал по этому поводу приказ. Чем вызвана данная мера министр не уточнил, но очевидно она вызвана его недоверием к решениям, принимаемым в учреждениях.
Таким образом Александр Остапенко намерен сократить текучку кадров в крымской медицине.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Вернувшихся из Великобритании крымчан отправили на изоляцию. Полиция обеспечит наблюдение за шестерыми жителями Крыма, которые вернулись из Великобритании.
Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски. Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.
В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.
В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом
Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать
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Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО фото
На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.
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Крыму пообещали повторение аномальных морозов
24 часа назад
МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения
10 часов назад
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски
Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.