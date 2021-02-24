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Власть

Врачам в Крыму теперь уволиться без разрешения министра нельзя

13:55 среда, 24 февраля 2021

Министр здравоохранения заявил, что впредь «каждое увольнение врача и среднего медперсонала главные врачи будут согласовывать лично со мной».

Александр Остапенко даже издал по этому поводу приказ. Чем вызвана данная мера министр не уточнил, но очевидно она вызвана его недоверием к решениям, принимаемым в учреждениях.

Таким образом Александр Остапенко намерен сократить текучку кадров в крымской медицине.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вернувшихся из Великобритании крымчан отправили на изоляцию. Полиция обеспечит наблюдение за шестерыми жителями Крыма, которые вернулись из Великобритании.

Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски. Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.

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