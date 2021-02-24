Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса ● Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались ● Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски
фото © khersonci.com.ua
Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.
Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Следует обратить внимание, что из всех заболевших 82% не соблюдали масочный режим в местах массового скопления людей, в транспорте и на работе», – сказала Пеньковская.По информации главы ведомства, темпы снижения заболеваемости в Крыму сохраняются.
«На прошлой неделе темп прироста составлял 0,41, на этой неделе он составлял уже 0,31. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 22%. Снижаются среднесуточные показатели, снижается уровень заболеваемости во всех социально-профессиональных группах», – уточнила она.
Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 35467 случаев заражения коронавирусом, в том числе 72 за последние сутки.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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