Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.1
воздух -0
море +10

Коронавирус в Крыму

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

08:58 среда, 24 февраля 2021
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

фото © khersonci.com.ua

Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

Об этом заявила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и Севастополю Наталья Пеньковская на оперштабе по борьбе с распространением коронавируса. 

«Следует обратить внимание, что из всех заболевших 82% не соблюдали масочный режим в местах массового скопления людей, в транспорте и на работе», – сказала Пеньковская.По информации главы ведомства, темпы снижения заболеваемости в Крыму сохраняются.

«На прошлой неделе темп прироста составлял 0,41, на этой неделе он составлял уже 0,31. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 22%. Снижаются среднесуточные показатели, снижается уровень заболеваемости во всех социально-профессиональных группах», – уточнила она.

Всего с начала пандемии в Крыму выявлено 35467 случаев заражения коронавирусом, в том числе 72 за последние сутки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму. Четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.

Крым провалил цифровизацию здравоохранения. Крым оказался в числе худших регионов России по цифровизации здравоохранения.

Коронавирус в Крыму
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

Коронавирус в Крыму
В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса

В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса

Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.

Бизнес
МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения

МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения

Компания «МТС» изменила условия тарифов, которыми пользуются жители Республики Крым и Севастополя с 2014 года.

Власть
Константинов заявил, что крымчане должны отдать Путину все дворцы

Константинов заявил, что крымчане должны отдать Путину все дворцы видео

По словам спикера республиканского парламента, «население полуострова обязано президенту России за спасение».

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации