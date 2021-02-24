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Коронавирус в Крыму

Вернувшихся из Великобритании крымчан отправили на изоляцию

09:32 среда, 24 февраля 2021

Полиция обеспечит наблюдение за шестерыми жителями Крыма, которые вернулись из Великобритании.

Об этом во время заседания оперштаба по коронавирусу сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«Из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии за последнюю неделю прибыло шесть человек, они переданы в МВД под жесткое наблюдение по срокам изоляции», – сообщила Пеньковская.

За прошедшую неделю всего в Крым из-за границы вернулись 411 человек, 39% из них – из Турции. Коронавирус подтвержден у одного крымчанина, приехавшего из Франции.

За все время пандемии в Крыму коронавирус подтвержден у 35 467 человек. Выздоровевших за весь период 31 076 человек, умерло 907 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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