Происшествия
В Ялте экскурсионный УАЗ столкнулся с легковым автомобилем
В Ялте столкнулись УАЗ и легковая Тойота.
У УАЗа разбито правое крыло, повреждено колесо. У иномарки смят капот. ДТП произошло на Южнобережном шоссе по направлению движения в сторону Ялты, перед остановкой общественного транспорта «Общежитие».
На борту УАЗика наклеены номера телефонов и эмблема компании, которая организовывает экскурсии по горной части Крыма. Несколько человек осматривают повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Под Алуштой мужчина упал с подпорной стены в реку. В пгт. Партенит сорвавшийся с подпорной стены мужчина упал в русло реки Узень, в результате чего не смог самостоятельно передвигаться, сообщает 24 февраля пресс-служба российского МЧС по Крыму.
Самолет из Симферополя совершил вынужденную посадку в Ростове. Самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Симферополя в Москву в 9.20 утра по расписанию, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова «Платов».
В Крыму появился местный Хатико - пес, который ждет умершего хозяина около года. В Крыму опубликовали фото местного Хатико. Пес, который ждет своего умершего хозяина, проживает в Судаке.
К Земле приближаются три астероида, один - размером со стадион. Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля. Он пролежит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.
В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом
Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать
Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.
Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО фото
На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
вчера
МТС снова изменил тарифы для крымчан без предупреждения
12 часов назад
Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19
Около трех десятков обращений из-за сбоев в графике вакцинации от коронавируса поступило от жителей Крыма за неделю.