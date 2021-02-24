Новости Крыма - крымская служба новостей

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Происшествия

В Ялте экскурсионный УАЗ столкнулся с легковым автомобилем

В Ялте столкнулись УАЗ и легковая Тойота.

У УАЗа разбито правое крыло, повреждено колесо. У иномарки смят капот. ДТП произошло на Южнобережном шоссе по направлению движения в сторону Ялты, перед остановкой общественного транспорта «Общежитие».

На борту УАЗика наклеены номера телефонов и эмблема компании, которая организовывает экскурсии по горной части Крыма. Несколько человек осматривают повреждения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Под Алуштой мужчина упал с подпорной стены в реку. В пгт. Партенит сорвавшийся с подпорной стены мужчина упал в русло реки Узень, в результате чего не смог самостоятельно передвигаться, сообщает 24 февраля пресс-служба российского МЧС по Крыму.

Самолет из Симферополя совершил вынужденную посадку в Ростове. Самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Симферополя в Москву в 9.20 утра по расписанию, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова «Платов».

В Крыму появился местный Хатико - пес, который ждет умершего хозяина около года. В Крыму опубликовали фото местного Хатико. Пес, который ждет своего умершего хозяина, проживает в Судаке.

К Земле приближаются три астероида, один - размером со стадион. Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля. Он пролежит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом

В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом

Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».

Власть
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать

Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать

Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.

Странности
Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО

Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО фото

На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.

Коронавирус в Крыму
Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19

Крымчане жалуются на сбои в графике вакцинации от COVID-19

Около трех десятков обращений из-за сбоев в графике вакцинации от коронавируса поступило от жителей Крыма за неделю.

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