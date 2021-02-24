Происшествия
В Симферополе укладчик ламината украл со стройки 20 газовых котлов
По словам предпринимателя, обратившегося в полицию с заявлением, всего со строительного объекта, находящегося в его ведении, неизвестные похитили 20 газовых котлов стоимостью 836 тысяч рублей.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
«Злоумышленником оказался ранее судимый 33-летний гражданин одной из республик Закавказья, который работал мастером по укладке ламината при отделке многоквартирного дома. Воспользовавшись свободным доступом на стройку, он похитил газовые котлы, которые в последующем сдал в разные ломбарды города, а деньги потратил на собственные нужды», — рассказали в пресс-службе.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, максимальное наказание по которому, после слушаний в суде, может составить до 6 лет лишения свободы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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