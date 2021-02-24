В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом

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Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».

В Севастополе появится реабилитационный центр для пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе аппаратного совещания в региональном правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.

Проводить реабилитацию планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд». Центр, по словам главы профильного департамента, будет рассчитан на 65 коек.

Отметим, что по состоянию на утро 24 февраля в городе зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19, 62 человека выписаны после выздоровления, два человека в возрасте 57 и 67 лет умерли.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки. В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Вернувшихся из Великобритании крымчан отправили на изоляцию. Полиция обеспечит наблюдение за шестерыми жителями Крыма, которые вернулись из Великобритании.

Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки. Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски. Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.