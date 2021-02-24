Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки ● Вернувшихся из Великобритании крымчан отправили на изоляцию ● Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки ● Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски ● В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса
В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом
фото © Форпост
Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».
В Севастополе появится реабилитационный центр для пациентов, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Об этом в ходе аппаратного совещания в региональном правительстве сообщил директор департамента здравоохранения Виталий Денисов.
Проводить реабилитацию планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд». Центр, по словам главы профильного департамента, будет рассчитан на 65 коек.
Отметим, что по состоянию на утро 24 февраля в городе зарегистрировано 68 новых случаев заболевания COVID-19, 62 человека выписаны после выздоровления, два человека в возрасте 57 и 67 лет умерли.
В тексте использованы материалы: Форпост
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