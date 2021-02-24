Власть
В Крыму устроили свалку отходов животноводства
В Министерстве экологии и природных ресурсов Крыма утверждают, что выявили факт несанкционированного размещения отходов животноводства на территории Красногвардейского района.
«Так, в ходе проведения рейдового обследования территории Ленинского сельского поселения зафиксирован факт выгрузки из легкового прицепа отходов не в специально оборудованные сооружения, предназначенные для этих целей. Нарушитель, совершивший правонарушение, установлен и привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 8.2.3 КоАП России в виде наложения штрафа на сумму 2000 руб», – сказано в сообщении.
По информации ведомства, свалка уже ликвидирована.
Имя и фамилия оштрафованного не сообщаются, его комментарии отсутствуют.
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