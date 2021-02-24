В Крыму появился местный Хатико - пес, который ждет умершего хозяина около года

В Крыму опубликовали фото местного Хатико. Пес, который ждет своего умершего хозяина, проживает в Судаке.

Уже не домашний питомец ждет своего хозяина каждый день, в любую погоду на одном и том же месте.

“Хозяин умер в прошлом году, а пес каждый день, в любую погоду лежит на одном месте и всматривается в прохожих, надеясь увидеть и найти его», – цитирует зоозащитницу Светлану Миколайчук КП-Крым.

Местные подкармливают верного друга, однако никто не забирает его домой.

Пользователи в сети также отмечают, что пса прозвали Агатом, и обитает он в селе Уютном.

В тексте использованы материалы: КП-Крым

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