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Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.

Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.

«За 23 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.

Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 35 467 человек. Выздоровевших за весь период 31 076 человек, умерло 904 человека.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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