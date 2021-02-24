Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались ● Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму ● COVID-19 за сутки унес жизни пяти крымчан, общее число умерших достигло 900 ● В Севастополе COVID-19 за сутки подтвержден у 63 человек, скончались трое
В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса
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Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.
Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал глава Крыма Сергей Аксенов.
«За 23 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 72 случая коронавирусной инфекции, в том числе 5 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 62 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», – написал Аксенов.
Всего в Крыму коронавирус подтвержден у 35 467 человек. Выздоровевших за весь период 31 076 человек, умерло 904 человека.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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