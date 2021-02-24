Общество
В Крым снова идут морозы и снегопады
фото © Новости Крыма
На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.
Уже в субботу погода улучшилась и вышло долгожданное солнце. Но, как утверждают синоптики, это ненадолго. В конце февраля снегопады опять накроют полуостров.
«Южный циклон, который был в Крыму на прошлой неделе, уже не вернется. Но в конце недели можно ожидать осадки в виде дождя и мокрого снега, — сообщил КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. — В ближайшие дни на полуострове ожидаются устойчивый характер погоды, а к воскресенью можно ждать небольшое похолодание».
На этой неделе в республике будут слабые отрицательные температуры. По ночам до 6 градусов мороза и относительно сухая погода.
«Но выходные в Крыму ожидаются нелетные. 27 февраля дождь, а 28 — снег. Хоть сильных морозов уже не будет, но к сильным осадкам нужно быть готовым», — отмечает Любецкая.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 февраля.
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