В Крым снова идут морозы и снегопады

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На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.

Уже в субботу погода улучшилась и вышло долгожданное солнце. Но, как утверждают синоптики, это ненадолго. В конце февраля снегопады опять накроют полуостров.

«Южный циклон, который был в Крыму на прошлой неделе, уже не вернется. Но в конце недели можно ожидать осадки в виде дождя и мокрого снега, — сообщил КП-Крым начальник Крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. — В ближайшие дни на полуострове ожидаются устойчивый характер погоды, а к воскресенью можно ждать небольшое похолодание».

На этой неделе в республике будут слабые отрицательные температуры. По ночам до 6 градусов мороза и относительно сухая погода.

«Но выходные в Крыму ожидаются нелетные. 27 февраля дождь, а 28 — снег. Хоть сильных морозов уже не будет, но к сильным осадкам нужно быть готовым», — отмечает Любецкая.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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