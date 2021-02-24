Общество
В интернете появилось фото заснеженного Крыма, вид из космоса
На просторах интернета, в социальной сети ВКонтакте опубликовали фотографию Крыма от 20 февраля, когда полуостров накрыло снегом. Вид из космоса.
Напомним, 19 февраля полуостров накрыл снегопад. По Крымскому мосту из-за непогоды перекрыли движение транспортного средства. На Тавриде сотрудники Госавтоинспекции по РК перенаправляли автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.
Таких снегопадов Крым не видел давно. В Керчи высота снежного покрова составила почти 50 см. При этом большое количество осадков перекрыло движение к нескольким поселкам под Феодосией и Коктебелю.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крыму пообещали повторение аномальных морозов. Необычные для Крыма морозы с температурой ниже климатической нормы могут вернуться на полуостров в эту среду.
Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 февраля.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 февраля.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 февраля.
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