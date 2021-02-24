В интернете появилось фото заснеженного Крыма, вид из космоса

На просторах интернета, в социальной сети ВКонтакте опубликовали фотографию Крыма от 20 февраля, когда полуостров накрыло снегом. Вид из космоса.

Напомним, 19 февраля полуостров накрыл снегопад. По Крымскому мосту из-за непогоды перекрыли движение транспортного средства. На Тавриде сотрудники Госавтоинспекции по РК перенаправляли автомобили на старую трассу Симферополь – Феодосия.

Таких снегопадов Крым не видел давно. В Керчи высота снежного покрова составила почти 50 см. При этом большое количество осадков перекрыло движение к нескольким поселкам под Феодосией и Коктебелю.

Фото Dmitry Lytkin

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