Происшествия
Ушел под воду: в Севастополе полицейский и прохожие спасли тонущего мужчину
фото © Новости Крыма
В Севастополе произошло ЧП в районе Артбухты.
Об этом в группе «Черный список Севастополь» в соцсети «Вконтакте» сообщили очевидцы.
«Хочу выразить благодарность молодым людям и парню из патруля полиции. Спасибо вам огромное за спасение утопающего», – написала Инесса Жмурова.
По ее словам, тонущего спасли «парень-милиционер из патруля» и молодые люди, «которые бросились в воду доставая уже ушедшего под воду мужчину».
По ее информации, нетрезвый мужчина упал в воду и начал тонуть.
«Тяжелая одежда от воды, холодная температура, состояние его было крайне ужасное… Огромное количество мужчин пытались помочь, спасти долгое время. И слава богу – это удалось», — подчеркнула она.
При этом женщина отметила, что большинство очевидцев вместо помощи снимали происходящее на телефон.
«Но такого количества клоунов-энтузиастов, пьяных девушек, истеривших и мешавших процедуре, снимая это на телефон. Люди, куда вы катитесь?», – написала Жмурова.
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