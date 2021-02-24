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Власть

Украина подала в ЕСПЧ новый иск против России

11:51 среда, 24 февраля 2021

Украинские власти подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) очередной иск против России, передает ТАСС со ссылкой на заявление страсбургского суда.

Как отмечается, в иске, поданном 19 февраля, Киев обвиняет Москву в «политических убийствах оппонентов».

Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России.

В январе сообщалось, что ЕСПЧ признал частично приемлемой жалобу Украины из-за вхождения Крыма в состав России и продолжит ее рассмотрение. При этом, как подчеркивали в российском Минюсте, целый ряд выдвинутых обвинений признан недоказанным.

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