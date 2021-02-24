Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух -0
море +10

Происшествия

У жителя Крыма силовики нашли «ведерки с коноплей»

У жителя Сакского района, возможно причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Крым, обнаружены запрещенные вещества.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в ходе оперативно-служебной деятельности выявили жителя г. Саки, 1973 года рождения. В результате обследования его жилища обнаружены высушенные части и ветки растений, предположительно конопли, приготовленные для дальнейшей расфасовки, а также оборудование для их культивирования.

Проведенное лабораторное физико-химическое исследование изъятых образцов подтвердило их принадлежность к категории наркотических средств (марихуана, конопля, гашиш).

В настоящее время следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере»).

Проверяется причастность задержанного к контрабанде и сбыту наркотических средств на территории региона, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму пресекли преступную схему по сбыту крупной партии наркотиков. На территории республики разоблачили преступную схему по сбыту синтетических наркотиков в крупном размере.

У семейной пары из Севастополя нашли 3 кг наркотиков. Полицейские задержали семейную пару из Севастополя, которые привезли партию наркотиков в Кировский район Крыма.

В пригороде Симферополя задержали двух «закладчиков» наркотиков. В Симферопольском районе полицейские задержали двух молодых местных жителей, которые делали «закладки» наркотиков, сообщает пресс-служба МВД по Крыму.

За сутки в Крыму изъяли больше тысячи доз наркотиков. В Республике Крым только за одни сутки правоохранители раскрыли 13 дел, связанных с незаконным хранением, производством и оборотом наркотиков.

Коронавирус в Крыму
В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом

В Севастополе появится реабилитационный центр для переболевших коронавирусом

Развернуть его планируется в одном из зданий пансионата «Изумруд».

Власть
Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать

Закатывают в бетон: Форосский парк в Ялте начали застраивать

Местные жители развернули кампанию по борьбе с уничтожением особо охраняемой природной территории.

Странности
Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО

Мэр Бахчисарая поздравил горожан с 23 февраля открыткой с военной техникой стран НАТО фото

На сайте администрации Бахчисарая 23 февраля размещено поздравление от главы города Дмитрия Скобликова с праздником «Днем защитника отечества», проиллюстрированное изображением военной техники стран НАТО.

Коронавирус в Крыму
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации