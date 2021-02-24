У жителя Крыма силовики нашли «ведерки с коноплей»

У жителя Сакского района, возможно причастного к незаконному обороту наркотических средств на территории Республики Крым, обнаружены запрещенные вещества.

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым в ходе оперативно-служебной деятельности выявили жителя г. Саки, 1973 года рождения. В результате обследования его жилища обнаружены высушенные части и ветки растений, предположительно конопли, приготовленные для дальнейшей расфасовки, а также оборудование для их культивирования.

Проведенное лабораторное физико-химическое исследование изъятых образцов подтвердило их принадлежность к категории наркотических средств (марихуана, конопля, гашиш).

В настоящее время следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере»).

Проверяется причастность задержанного к контрабанде и сбыту наркотических средств на территории региона, сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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