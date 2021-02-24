Курорт
Туристы стали чаще приезжать в Евпаторию в 2021 году
фото © mk.ru
Популярность Евпатории увеличивается. Туристы бронируют жилье на курортах Евпатории ради песчаных пляжей и оздоровительных процедур.
Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования жилья TVIL.RU.
Ялта, Евпатория, Феодосия, Алушта, Судак, Севастополь, Алупка, Николаевка, Саки и Мисхор составили десятку популярных городов Крыма в 2021 году.
Список составлен на основании данных бронирований жилья туристами.
Туристы бронируют для отдыха в Евпатории с 9 по 12 ночей и тратят от 2,5 до 4 тысяч рублей в сутки. Дешевле всего отдохнуть в Саках, дороже – в Ялте.
Десять популярных городов Крыма в 2021 году:
Ялта – 3967 ₽ / 10 ночей
Евпатория – 3037 ₽ 12 ночей
Феодосия – 2907 ₽ / 10 ночей
Алушта — 3424 ₽ / 11 ночей
Судак – 2819 ₽/ 10 ночей
Севастополь – 3414 ₽ / 9 ночей
Алупка — 3200 ₽ / 10 ночей
Николаевка – 2501 ₽ / 12 ночей
Саки – 2499 ₽ / 12 ночей
Мисхор – 3679 ₽ / 11 ночей
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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