Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски ● В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса ● Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались ● Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму ● Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки
Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Соответствующую информацию распространил минздрав Крыма.
Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 907.
В Крыму за минувшие сутки подтвердили 72 случая коронавируса. Всего в республике коронавирус подтвержден у 35 467 человек. Выздоровевших за весь период – 31 076 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.
Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.
Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму. Четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски
Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.
В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса
Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.
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