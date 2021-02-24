Три пациента с COVID-19 умерли в Крыму за сутки

Три человека с коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Соответствующую информацию распространил минздрав Крыма.

Общее количество летальных случаев в республике с начала пандемии составило 907.

В Крыму за минувшие сутки подтвердили 72 случая коронавируса. Всего в республике коронавирус подтвержден у 35 467 человек. Выздоровевших за весь период – 31 076 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму подтверждено 72 новых случая коронавируса. Новая коронавирусная инфекция подтверждена за сутки у 72 человек в Крыму.

Коронавирус за сутки подтвержден в Севастополе у 65 человек, двое скончались. Новая коронавирусная инфекция в Севастополе за последние сутки подтверждена у 65 человек.

Четыре человека с коронавирусом скончались за сутки в Крыму. Четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались в Крыму за минувшие сутки.

Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму. За 22 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 79 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 1 случай с бессимптомным течением заболевания.