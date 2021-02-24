Симферопол закупит почти 18,5 тысячи метел

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Симферопольское муниципальное бюджетное учреждение «Город» объявило тендер на закупку березовых и синтетических метел.

Коммунальщики потратят на эти инструменты 2 млн руб.

«Объект закупки – поставка метлы березовой и метлы ПВХ. Начальная (максимальная) цена – 2,09 млн рублей», – указано в описании тендера, размещенного на портале госзакупок.

Уточняется, что закуплено будет 10 226 березовых метел и 8 255 синтетических с ворсом из ПВХ. При этом каждая березовая метла должна быть не менее 70 см высотой с обхватом метущей части не менее 25 см, собранной как минимум из 50 березовых прутьев. Синтетические метлы должны иметь круглую форму насадки, длину рукоятки не менее 130 см.

Все метлы должны быть изготовлены не ранее 2020 года.

По данным городской администрации, в МБУ «Город» на данный момент трудятся порядка 220 дворников.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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