Общество
Севастополец Антон Шкаплеров возглавит новую международную космическую миссию
Севастополец Антон Шкаплеров возглавит 66-ю международную миссию на борт космической станции, которая стартует в октябре этого года.
О подробностях грядущей работы он рассказал в интервью «Независимому телевидению Севастополя».
Антон Шкаплеров, космонавт-испытатель: «Это будет четвертый раз. Я лечу, как обычно, командиром космического корабля, командиром международного экипажа, я буду командиром Международной космической станции. Обычно это длится около полугода, я должен в апреле вернуться».
Как рассказал Антон Шкаплеров, на эту миссию запланировано начало испытаний углеродного композита – нового материала, разработанного Белгородским государственным технологическим университетом и Центром подготовки космонавтов. Инновация позволит защитить специалистов, находящихся в космосе, от воздействия повышенного уровня радиации.
Антон Шкаплеров: «Будет доставлено на станцию определенное количество датчиков, которые замеряют радиационный фон. Половина датчиков будет завернута в эту ткань, половина – нет. И с какой-то периодичностью, раз в 2 недели, раз в месяц, я буду снимать фоновые данные с этих датчиков, которые защищены и не защищены. Соответственно, мы будем иметь данные о том, работает ли этот материал в космосе или нет».
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