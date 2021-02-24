Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.9
воздух +2
море +9

Происшествия

Самолет из Симферополя совершил вынужденную посадку в Ростове

09:59 среда, 24 февраля 2021

Самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Симферополя в Москву в 9.20 утра по расписанию, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова «Платов».

Об этом сообщили пассажиры авиалайнера. По свидетельству очевидцев, в салоне одна из пассажирок почувствовала себя нехорошо, ей потребовалась срочная медицинская помощь. По предварительным данным, в воздухе у женщины обострилось сердечно-сосудистое заболевание. 

После экстренного приземления в аэропорту Ростова и передачи пассажирки с борта самолета в карету скорой медицинской помощи, самолет из Симферополя готов продолжать курс в столицу России с задержкой. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

К Земле приближаются три астероида, один - размером со стадион. Астероид размером со стадион приблизится к Земле 22 февраля. Он пролежит на расстоянии около четырех миллионов километров от планеты.

В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом. Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.

Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя. Происшествие, которое было видно издалека, случилось в Гагаринском районе.

В Евпатории водитель джипа снес забор и въехал в здание. На улице Интернациональной в Евпатории водитель джипа стал виновников дорожно-транспортного происшествия.

Общество
В Крым снова идут морозы и снегопады

В Крым снова идут морозы и снегопады

На прошлой неделе в Крыму выпала месячная норма осадков. Заметало так, что полуостров оказался буквально отрезан от России.

Коронавирус в Крыму
Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

Двое севастопольцев умерли и 68 заразились коронавирусом за сутки

В Севастополе за прошедшие сутки зарегистрировано 68 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Коронавирус в Крыму
Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

Вот так новость: почти все заболевшие коронавирусом крымчане не носили маски

Подавляющее большинство заболевших COVID-19 крымчан не соблюдали масочный режим в общественных местах и на работе.

Актуальные темы

В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом

Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.

22 часа назад

Власть
После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация

Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации