Происшествия
Самолет из Симферополя совершил вынужденную посадку в Ростове
Самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Симферополя в Москву в 9.20 утра по расписанию, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова «Платов».
Об этом сообщили пассажиры авиалайнера. По свидетельству очевидцев, в салоне одна из пассажирок почувствовала себя нехорошо, ей потребовалась срочная медицинская помощь. По предварительным данным, в воздухе у женщины обострилось сердечно-сосудистое заболевание.
После экстренного приземления в аэропорту Ростова и передачи пассажирки с борта самолета в карету скорой медицинской помощи, самолет из Симферополя готов продолжать курс в столицу России с задержкой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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