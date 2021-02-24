Самолет из Симферополя совершил вынужденную посадку в Ростове

Самолет компании «Уральские авиалинии», вылетевший из Симферополя в Москву в 9.20 утра по расписанию, совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова «Платов».

Об этом сообщили пассажиры авиалайнера. По свидетельству очевидцев, в салоне одна из пассажирок почувствовала себя нехорошо, ей потребовалась срочная медицинская помощь. По предварительным данным, в воздухе у женщины обострилось сердечно-сосудистое заболевание.

После экстренного приземления в аэропорту Ростова и передачи пассажирки с борта самолета в карету скорой медицинской помощи, самолет из Симферополя готов продолжать курс в столицу России с задержкой.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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