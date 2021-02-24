Прогноз погоды в Крыму на среду 24 февраля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 февраля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедицца), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 3, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до -3, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер восточный 32 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 72 процентов, атмосферное давление 777 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 73 процентов, атмосферное давление 778 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 73 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 февраля.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 февраля.

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 февраля.

Азовское море замерзло в районе Крыма. Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.