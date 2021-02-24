Общество
Прогноз погоды в Крыму на среду 24 февраля
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в среду, 24 февраля.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В горах Крыма - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедицца), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадки возможны только ночью. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 82 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 1 до 4, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер восточный 14 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 71 до 83 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 3, ночью около 4 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 90 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 31 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 81 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -5 до -3, ночью от -4 до -3 градусов. Ветер восточный 32 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 72 процентов, атмосферное давление 777 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -2 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер северо-восточный 27 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 78 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -4 до -1, ночью от -3 до -2 градусов. Ветер восточный 18 км/час, возможны порывы до 41 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 83 процентов, атмосферное давление 773 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от -3 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер восточный 23 км/час, возможны порывы до 44 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 73 процентов, атмосферное давление 778 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью от -1 до 0 градусов. Ветер восточный 13 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 66 до 73 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром. Температура воздуха днем от -1 до 2, ночью около 0 градусов. Ветер восточный 6 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 80 процентов, атмосферное давление 776 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 2 до 10 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 7, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 5, в Николаевке - 8, в Севастополе - 9, в Судаке - 8, на Тарханкуте - 5, в Феодосии - 7, в Ялте - 9 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 22, на Кипре - 18, в Одессе - 2, в Сочи - 10, в Турции - 17, в Хорватии - 13 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на вторник 23 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 23 февраля.
Прогноз погоды в Крыму на понедельник 22 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 22 февраля.
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 февраля. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 февраля.
Азовское море замерзло в районе Крыма. Последний раз лед полностью сковывал водоем в 2017 году.
После таяния снега в Крыму забилась ливневая канализация
Тающий снег вместе с песком и мусором в Керчи сливается в ливневую систему большим потоком, забивая ее грунтом, листвой, ветками, сообщает глава администрации города Сергей Бороздин.
Эксперт назвал условие, при котором доллар будет стоить 30 рублей
Курс рубля зависит от ситуации на внешних рынках.
Украинский банк продлил действие платежных карт для крымчан
Украинский государственный «Ощадбанк» продлил действие платежных карт переселенцев из Крыма и Донбасса до 1 мая 2021 года.
В Азовском море готовятся к ЧС из-за судна с ядовитым грузом
Для оценки возможного вреда людям и природе и распространения угрозы из-за сухогруза April, которое 19 февраля подало сигнал бедствия, в Темрюк выехали краевые и федеральные эксперты.
12 часов назад
Масштабный пожар перепугал жителей Севастополя фото
18 часов назад
Сотрудница «Парков и скверов» Севастополя получает гигантскую зарплатуфото
17 часов назад
Крыму пообещали повторение аномальных морозов
10 часов назад
Сводка о новых заражениях коронавирусом в Крыму
18 часов назад
В Ялте во время прогулки по горам пострадала женщина
На Южном берегу Крыма спасателям пришлось оказывать помощь туристке, сломавшей ногу в горах.