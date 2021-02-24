Посольство России заявило о «циничном вторжении» США в религиозные дела в Крыму

фото © Новости Крыма

Посольство России в США заявило о вмешательстве законодателей США в религиозные дела в Крыму.

В ведомстве убеждены, что данная тема используется в политических целях.

«Законодатели США продолжают свое циничное вторжение в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе совести используется как политический лозунг», – говорится в сообщении официального твиттер-акканута российского посольства с публикацией ссылки на законопроект представителей Конгресса США о нарушении Россией свободы вероисповедания в Украине.

В посольстве России считают, что США «в очередной раз пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства».

«Недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях», – сказано в сообщении.

В США и Украине пока никак не отреагировали на это.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Священник из Евпатории хочет побить мировой рекорд. Священник-пауэрлифтер из Евпатории Дмитрий Чкана планирует поднять больше 170 килограммов в технике «военный жим» на соревнованиях «Открытая тренировка. Кубок Севастополя».

В Крым из Гватемалы прибудут керамические списки икон святителя Луки. В воскресенье, 3 января, в Крым прибудут керамические списки иконы святителя Луки Крымского, привезенные из Гватемалы от настоятельницы монастыря Святой Живоначальной Троицы «Лавра Мамбре» игуменьи Инесс Айау Гарсиа.

Муфтий Крыма призвал мусульман соблюдать особые меры против COVID-19. Муфтий Крыма Эмирали Аблаев призвал мусульман проявить гражданскую ответственность и воздержаться от свадеб и других многолюдных мероприятий из-за коронавируса.

ДУМКС снова сообщило о переносе даты открытия Соборной мечети в Симферополе. Духовное управление мусульман Крыма и Севастополя снова переносит дату открытия Соборной мечети в Симферополе.