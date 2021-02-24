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Власть

Посольство России заявило о «циничном вторжении» США в религиозные дела в Крыму

19:29 среда, 24 февраля 2021
Посольство России заявило о «циничном вторжении» США в религиозные дела в Крыму

фото © Новости Крыма

Посольство России в США заявило о вмешательстве законодателей США в религиозные дела в Крыму.

В ведомстве убеждены, что данная тема используется в политических целях.

«Законодатели США продолжают свое циничное вторжение в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе совести используется как политический лозунг», – говорится в сообщении официального твиттер-акканута российского посольства с публикацией ссылки на законопроект представителей Конгресса США о нарушении Россией свободы вероисповедания в Украине.

В посольстве России считают, что США «в очередной раз пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства».

«Недопустимо использовать чувства и убеждения миллионов людей в геополитических целях», – сказано в сообщении.

В США и Украине пока никак не отреагировали на это.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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